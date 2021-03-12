Gambiya, PCR testi negatif olmayan yolcuları ülkeye kabul etmeyecek
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Gambiya, PCR testi negatif olmayan yolcuları ülkeye kabul etmeyecek

12.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:56
Gambiya, PCR testi negatif olmayan yolcuları ülkeye kabul etmeyecek

Batı Afrika ülkesi Gambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında PCR testi negatif olmayan yolcuların ülkeye kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Batı Afrika ülkesi Gambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında PCR testi negatif olmayan yolcuların ülkeye kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye seyahat edecekler için kriterlerin güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, PCR testi negatif olmayan yolcuların ülkeye kabul edilmeyeceği belirtildi.

Vaka sayısının artmaya devam ettiği ve bunun sağlık sistemine tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, PCR testinin, ülkeye varış tarihinden en geç 3 gün önce yaptırılması gerektiği ifade edildi.

Gambiya'da şimdiye kadar 4 bin 792 Kovid-19 vakası görüldü, 153 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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