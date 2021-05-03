Gambiya'nın sürgündeki eski lideri Jammeh ülkesine dönme sözü verdi
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Gambiya'nın sürgündeki eski lideri Jammeh ülkesine dönme sözü verdi

Gambiya'nın sürgündeki eski lideri Jammeh ülkesine dönme sözü verdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Gambiya'nın sürgünde yaşayan eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in, ülkesine dönme sözü verdiği bildirildi.

Gambiya'nın sürgünde yaşayan eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in, ülkesine dönme sözü verdiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Jammeh, parti üyelerine yaptığı bir konuşmada, mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un ülkeyi iyi yönetemediğini öne sürdü.

Ülkede güvenlik sorunlarının arttığını söyleyen Jammeh, ülkesine en yakın zamanda döneceğini açıkladı.

Jammeh, mevcut hükümeti eleştirerek "İnsanlar farelerden daha kötü ölüyor. Benim zamanımda kurbağalar bile daha güvendeydi." ifadesini kullandı.

Sürgündeki lider Jammeh, ne zaman döneceğine dair bir açıklama yapmadı.

Ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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