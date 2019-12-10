Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı
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Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı

10.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:16
Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı

'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik 'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı dava görülmeye başlandı.


Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'de açılan davayla ilgili 10-12 Aralık'ta yapılacak duruşmalarda, Gambiya'nın tedbir kararı talepleri ve Myanmar'ın itirazları dinlenecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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