Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı
10.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:16
Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı dava görülmeye başlandı.
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'de açılan davayla ilgili 10-12 Aralık'ta yapılacak duruşmalarda, Gambiya'nın tedbir kararı talepleri ve Myanmar'ın itirazları dinlenecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com