Gambiya Meclisi, koronavirüs nedeniyle çalışmalara ara verdi
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Gambiya Meclisi, koronavirüs nedeniyle çalışmalara ara verdi

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ulusal Meclis çalışmalarına ara verildi.

18.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:18
Gambiya Meclisi, koronavirüs nedeniyle çalışmalara ara verdi

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ulusal Meclis çalışmalarına ara verildi.

Gambiya Meclis Başkanı Mariam Jack Denton, basına yaptığı açıklamada, ülkede görülen ilk Kovid-19 vakasının ardından Meclisin bir sonraki bildirime kadar çalışmalarına ara verdiğini belirtti.

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, dün toplu etkinliklerin yasaklandığını ve eğitime 21 gün ara verildiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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