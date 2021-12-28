Gambiya'da Yüksek Mahkeme seçim sonuçlarına itirazı reddetti

Gambiya Yüksek Mahkemesi, 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptali için ana muhalefetteki Birleşik Demokrat Partisince (UDP) yapılan başvuruyu reddettiğini duyurdu.

Mahkeme Başkanı Hassan Jallow, UDP'nin itirazını reddettiklerini ve seçim sonuçlarını resmi olarak kabul ettiklerini açıkladı.

Gambiya'da ana muhalefetteki UDP, 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptali için 14 Aralık'ta Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Bağımsız Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 6 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow 457 bin 519 oyla kazanmıştı. Muhalefet lideri Ousainou Darboe ise 238 bin 253 oy almıştı.

Muhalefet partisi seçim sonuçlarını reddederek protesto etmişti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet