Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL bir hafta uzatıldı Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir hafta daha uzatıldı.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir hafta daha uzatıldı.

Devlet Başkanı Adama Barrow, yaptığı açıklamada, bakanlarla yaptığı görüşmelerin sonucunda ülkedeki salgının daha fazla yayılmaması amacıyla daha önce ilan edilen OHAL'in bir hafta uzatıldığını duyurdu.

Barrow, bu süre zarfında halkın evlerinde kalmasını işaret ederek, dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların da tüm Kovid-19 tedbirlerine uyması çağrısında buldu.

Gambiya'da şu ana kadar 55 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA