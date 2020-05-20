Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 3 hafta uzatıldı
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Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 3 hafta uzatıldı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 3 hafta uzatıldı.

Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 3 hafta uzatıldı
20.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:18

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 3 hafta uzatıldı.

Devlet Başkanı Adama Barrow, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, salgınla mücadele çerçevesinde daha önce ilan edilen OHAL'i bugünden itibaren 3 hafta daha uzattığını duyurdu. Barrow, uzmanların, doğru önlem alınmazsa 2 milyonluk bir ülkede virüsün 180 bin kişiye bulaşabileceğini, 90 bin kişinin canına mal olabileceğini tahmin ettiğini aktardı.

Gambiya, Kovid-19 nedeniyle mart ayında hava ve kara sınırlarını kapatarak eğitime ara vermişti.

Ülkede şu ana kadar 24 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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