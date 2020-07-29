Gambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı, Kovid-19'a yakalandı
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Gambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı, Kovid-19'a yakalandı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Touray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Gambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı, Kovid-19'a yakalandı
29.07.2020 21:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:42

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Touray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Touray'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Touray'ın kendisini 2 hafta karantinaya aldığı ifade edildi.

Gambiya'da şimdiye kadar 326 Kovid-19 vakası görüldü, 9 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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