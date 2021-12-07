Gambiya'da cumhurbaşkanlığı seçim sonucu protesto edildi

Gambiya'da, 27 yıl aradan sonra ilk kez sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh olmadan, 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Ulusal basında yer alan haberler e göre, başkent Banjul'da ana muhalefetteki Birleşik Demokrat Partisi (UDP) lideri Ousainou Darboe'nin evinin önünde toplanan yüzlerce kişi, seçim sonuçlarını protesto etti.

Protestocular, seçimde hile yapıldığını iddia ederek, seçimi yeniden kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un istifasını istedi.

Bağımsız Seçim Komisyonun verilerine göre, ülkede 4 Aralık'ta 6 Cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimi, mevcut Cumhurbaşkanı Barrow 457 bin 519 oyla kazanmıştı. Muhalefet lideri Darboe ise 238 bin 253 oy almıştı.

Ülkede bir grup Barrow'un zaferini kutlarken, yüzlerce kişi "adalet" talebiyle Barrow'un istifasını istiyor.

Ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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