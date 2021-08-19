Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi
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Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi

Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da çocuk felci virüsü (poliovirüs) tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da çocuk felci virüsü (poliovirüs) tespit edildiği bildirildi.

Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Bajul ve sahil beldesi Kotu bölgesinde alınan örneklerde poliovirüs tespit edildiğini belirtti.

Bunun, çok korkulan virüsün yaklaşık 2 milyon insanın ülkesinde dolaştığı anlamına geldiğini kaydeden Samateh, hükümetin salgını durdurmak için aşı kampanyası planladığını duyurdu.

Samateh, kampanyaların beş yaş altı tüm çocukları hedeflediğini ifade etti.

Afrika'da Gambiya'dan başka Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Son dakika haber | Uganda'da çocuk felci virüsü tespit edildi
Son dakika haber | Uganda'da çocuk felci virüsü tespit edildi
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