Gambiya'da cilt beyazlatma ürünlerine yönelik yasağın kaldırılması için sunulan tasarı reddedildi
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Gambiya'da cilt beyazlatma ürünlerine yönelik yasağın kaldırılması için sunulan tasarı reddedildi

23.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:44
Gambiya'da cilt beyazlatma ürünlerine yönelik yasağın kaldırılması için sunulan tasarı reddedildi

Gambiya'da, Afrika'da yaygın olarak kullanılan cilt beyazlatma ürünlerine uygulanan yasağın kaldırılması için sunulan tasarı mecliste reddedildi.

Gambiya'da, Afrika'da yaygın olarak kullanılan cilt beyazlatma ürünlerine uygulanan yasağın kaldırılması için sunulan tasarı mecliste reddedildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, hükümet, ülkede 1996 yılında eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh tarafından cilt beyazlatma ürünlerine getirilen yasağın kaldırılması için meclise tasarı sundu.

Adalet Bakanı Dawda Jallow, yaptığı açıklamada, insanları kozmetik ürünleri kullandıkları için suçlamanın haksız bir ceza olduğunu savundu.

Meclis Üyesi Momodou Camara ise cilt beyazlatma kremlerinin üretiminde kullanılan kimyasalların insan sağlığına zarar verdiğini ifade etti.

Mecliste 23 milletvekili sağlık sebepleri veya dini nedenlerle yasağın sürdürülmesi için oy verirken, 10 milletvekili ise yasağın kaldırılması yönünde oy kullandı.

Diğer milletvekillerinin bazıları oylama sırasında mecliste bulunmazken, bazıları da oylamada çekimser kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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