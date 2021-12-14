Gambiya'da ana muhalefet partisi seçim sonuçlarının iptali için mahkemeye başvurdu

Gambiya'da ana muhalefetteki Birleşik Demokrat Partisi (UDP), 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptali için Yüksek Mahkemeye başvurduklarını bildirdi.

UDP Sözcüsü Almamy Taal, yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına hile karıştığını iddia etti.

Taal, "Parti avukatlarıyla yapılan görüşmenin ardından Yüksek Mahkemeye dilekçe vermeye karar verdik." dedi.

Bağımsız Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, ülkede 6 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow 457 bin 519 oyla kazanmıştı. Muhalefet lideri Darboe ise 238 bin 253 oy almıştı.

Muhalefet partisi seçim sonuçlarını reddederek protesto etmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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