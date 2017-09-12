Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Tambajang, Afrika Evinde
Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Tambajang, Afrika evindeANKARA - Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Aja Fatoumatta Tambajang, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.
Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Tambajang, Afrika evinde
ANKARA - Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Aja Fatoumatta Tambajang, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gambiya Kadın İşleri Bakanlığı arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak niyet beyanının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda imzalanmasının ardından heyetler Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, TİKA, THY ve MÜSİAD'ın katkılarıyla açılan 'Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi', Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin, kar amacı olmaksızın Türkiye'de hak ettiği değerlerde pazarlanması ve gelirinin Afrikalı kadınlara dönmesi amacıyla sürdürülen bir sosyal sorumluluk projesi.