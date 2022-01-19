Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow, yemin ederek görevine başladı

Gambiya'da 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Adama Barrow, yemin ederek ikinci dönem görevine başladı.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Gambiya'da 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Adama Barrow, yemin ederek ikinci dönem görevine başladı.

Barrow, başkent Banjul'un yakınlarındaki Bakau bölgesinde düzenlenen törende yemin etti.

Barrow, törende yaptığı konuşmada, "Siyasi bölünmeniz ne olursa olsun, tüm Gambiyalıları siyasi ve diğer farklılıklarımızı bir kenara bırakmaya ve ülkemizin kalkınması için tek bir halk olarak bir araya gelmeye çağırıyorum." dedi.

Ülkede 6 adayın yarıştığı seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Barrow 457 bin 519 oyla kazanmıştı. Muhalefet lideri Ousainou Darboe ise 238 bin 253 oy almıştı.

Muhalefet seçim sonuçlarını reddederek protesto etmişti.

Yahya Jammeh ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.