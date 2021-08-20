Gambit ve G2 EMEA playoff'larında Berlin biletini kapan son takımlar oldu!

G2 ve Gambit EMEA playoff'larında Berlin biletini kapan son iki takım oldu!

VALORANT Challengers Aşama 3 gün 7'de oynanan maçların ardından Gambit ve G2 EMEA playoff'larında Berlin biletini kapan son takımlar oldu.

Gambit Esports vs Team Liquid

Team Liquid serinin ilk maçını kazanarak seriye önde başlamıştı. Ancak Gambit Esports, Rus oyuncusu nAts'ın inanılmaz oyunları ile Team Liquid ile oynadığı seriyi 2 - 1 kazandı. Team Liquid'in yıldızı ScreaM ise sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile "Üzücü, elimizden geleni yaptık Liquid Berlin'de olamayacak" ifadelerini kullandı.

G2 Esports vs Vodafone Giants

Team Liquid maçında olduğu gibi yine yenilen taraf Giants seriye 1 - 0 önde başlamıştı. Ancak G2 Esports ilk haritadan sonra rakibine inanılmaz bir üstünlük kurdu ve fark denebilecek skorlar ile seriye noktayı koydu.

Giants, G2 maçı başlamadan davidp ve ambi transferini gerçekleştirmişti. Oyuncular bireysel olarak inanılmaz bir performans gösterseler de takım olarak bütünlüğü koruyamadılar. G2'nun eski oyuncusu Davidp "Bu turnuva ve maç için her şeyimi verdim ama EMEA playofflarından çıkmama yeterli olmadı. Bu çok acı verici, kelimelerin bittiği yerdeyim. " ifadelerini kullandı.

Playoff'larda son durum!

Dün oynanan karşılaşmaların ardından son karşılaşmalar aşağıdaki gibi şekillendi:

Acend X SuperMassive Blaze

Gambit Esports X G2 Esports

Turnuvanın büyük finalinde ise iki karşılaşmanın kazananı şampiyonluğu için çarpışacak!

Kaynak: Playerbros