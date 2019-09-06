Gambia'lı Bakanlar Afrika Ticaret Merkezi'ne ziyarette bulundu

06.09.2019 18:05

Bu amaçla Afrika ülkelerinden üst düzey bürokratları İzmir'e davet ediyor. Son olarak Gambia'lı bakanlar ve daire başkanlarından oluşan bir heyet, (ATC) Africa Trade Center'a ziyarette bulundu.

Ana Merkezi İzmir olan Afrika Ticaret Merkezi'nin Kurucusu ve CEO'su Süha Özkan ve Başkan Yardımcısı Kristina Özkan Gambia'dan gelen heyeti İzmir ofisinde ağırladı. Çeşitli konularda yatırım almak isteyen Gambia'lı heyet yatırımcı bulmak için bir dizi görüşmelere katıldı. Ticaret Bakanı Lamin Jobe, Ticaret Bakan'ı Yardımcısı Musu Ceesay, Maliye Bakanlığı'ndan Suwaibou Barry, İhracat Geliştirme Müdürü Carlos Gomez, Büyükelçi Yardımcısı Serinç Modou Njie ve Sekreter Isaiou Jobe'dan oluşan heyet; balıkçılık, tarım, sulama, inşaat alanlarında yatırımcıları Gambia'ya beklediklerini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Batı Afrika Ülkeleri arasında imzalanan ticaret ve yatırım işbirliği anlaşmasının ardından böyle bir ziyaretin İzmir'e hareket kazandıracağını belirten Afrika Ticaret Merkezi Kurucu ve CEO'su Süha Özkan, Gambia'lı heyetin görüşmelerden çok memnun kaldığını söyledi. Afrika'ya ilk ihracat kapısını 1983'te kendisininaçtığını hatırlatan Özkan, "Cazibesi artan Afrika pazarının fırsatlarından yararlanın. Müteahhitlik, tarımsal sanayi, gıda sanayi, balıkçılık, mobilya başta olmak üzere bir çok alanda büyük iş fırsatları olan Afrika pazarı İzmir ekonomisine de değer katacaktır. Afrika Ticaret Merkezi'nin İstanbul Şubesi ve İzmir'deki merkezi bu konuda yardıma hazır" dedi.

Büyük altyapı yatırımlarına açık 54 ülkeden oluşan Afrika Kıtası'nda çoğu ülkeye direkt uçuşlarla ulaşılabiliyor. Büyüme göstergeleri gayet iyi olan bir çok Afrika ülkesi, araştırılıp yatırımlara yön verilmesi halinde İzmir'e olduğu kadar ülke ekonomisine de kazandıracak fırsatlar barındırıyor.

Kaynak: Bültenler