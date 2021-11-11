Gallup: ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşanıyor - Haberler
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Gallup: ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşanıyor

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Gallup: ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşanıyor

NEW ABD'de her 3 Amerikalıdan 1'i, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ailelerinde sorun yaşandığını belirtti.

NEW ABD'de her 3 Amerikalıdan 1'i, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ailelerinde sorun yaşandığını belirtti.

Gallup tarafından 1-19 Ekim'de düzenlenen ve ülke genelinde 823 yetişkinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 32'si uyuşturucu nedeniyle aile içinde problem çıktığını ifade etti.

Ankette, 1990'larda yapılan benzeri kamuoyu yoklamalarında uyuşturucu kullanımının aile içinde sorun çıktığını belirtenlerin oranının yüzde 18'lerde olduğuna dikkat çekildi.

En önemli artışın özellikle kırsal alanlardaki yüksek gelirli hanelerde yaşandığı belirtilen ankette, ancak uyuşturucu sorununun tüm demografik gruplarda artış gösterdiğinin altı çizildi.

Ankete katılanların yüzde 64'ü ülkedeki uyuşturucu sorununu "aşırı" ve "çok ciddi" olarak niteledi.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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