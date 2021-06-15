Galler, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galler, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Galler, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Galler, hazırlıklarını tamamladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Galler, hazırlıklarını tamamladı.

Tofiq Behramov Stadı'nda teknik direktör Rob Page yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Galler'de tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye ile Galler yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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