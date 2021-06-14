Galler, Türkiye maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galler, Türkiye maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galler, Türkiye maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye ile karşılaşacak Galler, hazırlıklarını sürdürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye ile karşılaşacak Galler, hazırlıklarını sürdürdü.

Tofiq Behramov Stadı'nda teknik direktör Rob Page yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Galler'de tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Galler, yarın gerçekleştireceği idmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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