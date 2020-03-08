SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Galler Milli Takımı oyuncusu Joe Allen sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Spor
Joe Allen, Türkiye, Galler, Spor

Galler Milli Takımı oyuncusu Joe Allen sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta yer alan Galler Milli Takımı'nın Stoke Cityli oyuncusu Joe Allen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

08.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:16
Galler Milli Takımı oyuncusu Joe Allen sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta yer alan Galler Milli Takımı'nın Stoke Cityli oyuncusu Joe Allen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Stoke City Kulübü, Hull City'yi 5-1 yendikleri maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Allen'ın aşil tendonunun koptuğunu ve sezonun kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Allen'ın 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020'yi de kaçıracağı açıklandı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City ile bu sezon 35 maça çıkan 29 yaşındaki Allen, 4 gol attı.

EURO 2020'de Türkiye, İtalya ve İsviçre ile A Grubu'nda yer alan Galler Milli Takımı'nın formasını ise 53 kez giyen Allen, 2 gol kaydetti.

Türkiye ile Galler, 17 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Spor
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Spor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Spor
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor Spor
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı Spor
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Angela Merkel Vladimir Putin Necmettin Erbakan
Magazin Can Yaman Levent Can Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Galler Milli Takımı oyuncusu Joe Allen sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 11:14:53. #1.15#