Galler-İsviçre maçı kaç kaç bitti? Euro 2020 Galler- İsviçre maç sonucu nedir?
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Galler-İsviçre maçı kaç kaç bitti? Euro 2020 Galler- İsviçre maç sonucu nedir?

Galler-İsviçre maçı kaç kaç bitti? Euro 2020 Galler- İsviçre maç sonucu nedir?
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Euro 2020 A Grubu'nda yer alan Galler-İsviçre'nin bugünkü karşılaşması sonuçlandı. Heyecanlı bir mücadelenin ardından maç sonucu belli oldu. Euro 2020 maçlarının ikincisinin oynandığı bugünde Galler-İsviçre maçı kaç kaç bitti? Sorusu soruluyor. Dünkü İtalya- Türkiye maçı 3-0 mağlubiyetle sonuçlanırken, bugünkü maç sonucu merak ediliyor. Peki, Galler-İsviçre maçı kaç kaç bitti? Euro 2020 Galler- İsviçre maç sonucu nedir?

Euro 2020 A Grubu'nda yer alan Galler-İsviçre'nin bugünkü karşılaşması sonuçlandı. Heyecanlı bir mücadelenin ardından maç sonucu belli oldu. Euro 2020 maçlarının ikincisinin oynandığı bugünde Galler-İsviçre maçı kaç kaç bitti? Sorusu soruluyor. Dünkü İtalya- Türkiye maçı 3-0 mağlubiyetle sonuçlanırken, bugünkü maç sonucu merak ediliyor. Peki, Galler-İsviçre maçı kaç kaç bitti? Euro 2020 Galler- İsviçre maç sonucu nedir? Detaylar haberimizde!

GALLER-İSVİÇRE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Euro 2020 maçlarının ikincisinin oynandığı Galler- İsviçre maçı sonuçlandı. Kritik mücadele sonucunda iki taraf da galibiyete ulaşamadı. Beraberlikle sonuçlanan heyecanlı maç 1-1 skorla bitti.

Her iki takımdan da 1'er gol geldi. Galler'in golünü Kieffer 74. dakikada attı. İsviçre'nin golünü ise Embolo 49. Dakika da attı.

A Grubu'nun bir diğer gelecek maçı ise Türkiye-Galler arasında olacak. Önümüzdeki maç 16 Haziran saat 19.00'da oynanacak.

Aynı gün oynanacak olan bir diğer maç ise İtalya- İsviçre arasında olacak. Maç, 16 Haziran saat 16.00'da oynanacak.

Euro 2020 A Grubu'nda oynanan ilk iki maç bitti.

Birinci maç Türkiye- İtalya,

İkinci maç ise Galler- İsviçre arasındaydı. Oluşan puanlar ise şu şekildedir;

- Türkiye 0 puan

- Galler 1 puan

- İsviçre 1 puan

- İtalya 3 puan

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