Galler- İsviçre maçı hangi kanalda? Euro 2020 Galler- İsviçre maçı canlı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galler- İsviçre maçı hangi kanalda? Euro 2020 Galler- İsviçre maçı canlı izle!

Galler- İsviçre maçı hangi kanalda? Euro 2020 Galler- İsviçre maçı canlı izle!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Euro 2020 müsabakalarında ikinci maç Galller-İsviçre arasında. A Grubu'nda yer alan Galler- İsviçre karşılaşmasında her iki takım da galibiyet istiyor. Heyecanlı dakikalar yaşatacak kritik karşılaşma başladı. Peki, Galler- İsviçre maçı hangi kanalda? Euro 2020 Galler- İsviçre maçı canlı izle!

Euro 2020 müsabakalarında ikinci maç Galller-İsviçre arasında. A Grubu'nda yer alan Galler- İsviçre karşılaşmasında her iki takım da galibiyet istiyor. Heyecanlı dakikalar yaşatacak kritik karşılaşma başladı. Peki, Galler- İsviçre maçı hangi kanalda? Euro 2020 Galler- İsviçre maçı canlı izle!

GALLER- İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Euro 2020 A Grubu'nda yer alan Galler- İsviçre maçı 16.00'da Bakü'de oynanmaya başladı. Galler- İsviçre mücadelesini TRT1 kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

EURO 2020 GALLER- İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE!

Galler- İsviçre karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor. Bakü'de saat 16.000'da başlayan mücadele 90 dakika sürecek. Şu an maçın 28. dakikasında skor 0-0

GALLER- İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Veysel Eroğlu
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Enis Arıkan Funda Eryiğit
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galler- İsviçre maçı hangi kanalda? Euro 2020 Galler- İsviçre maçı canlı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 18:04:30. #1.13#

title