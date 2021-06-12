Galler- İsviçre maçı hangi kanalda? Euro 2020 Galler- İsviçre maçı canlı izle!

Euro 2020 müsabakalarında ikinci maç Galller-İsviçre arasında. A Grubu'nda yer alan Galler- İsviçre karşılaşmasında her iki takım da galibiyet istiyor. Heyecanlı dakikalar yaşatacak kritik karşılaşma başladı. Peki, Galler- İsviçre maçı hangi kanalda? Euro 2020 Galler- İsviçre maçı canlı izle!