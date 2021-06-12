Galler- İsviçre maçı hangi kanalda? Euro 2020 Galler- İsviçre maçı canlı izle!
Euro 2020 müsabakalarında ikinci maç Galller-İsviçre arasında. A Grubu'nda yer alan Galler- İsviçre karşılaşmasında her iki takım da galibiyet istiyor. Heyecanlı dakikalar yaşatacak kritik karşılaşma başladı. Peki, Galler- İsviçre maçı hangi kanalda? Euro 2020 Galler- İsviçre maçı canlı izle!
Euro 2020 müsabakalarında ikinci maç Galller-İsviçre arasında. A Grubu'nda yer alan Galler- İsviçre karşılaşmasında her iki takım da galibiyet istiyor. Heyecanlı dakikalar yaşatacak kritik karşılaşma başladı. Peki, Galler- İsviçre maçı hangi kanalda? Euro 2020 Galler- İsviçre maçı canlı izle!
GALLER- İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Euro 2020 A Grubu'nda yer alan Galler- İsviçre maçı 16.00'da Bakü'de oynanmaya başladı. Galler- İsviçre mücadelesini TRT1 kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.
EURO 2020 GALLER- İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE!
Galler- İsviçre karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor. Bakü'de saat 16.000'da başlayan mücadele 90 dakika sürecek. Şu an maçın 28. dakikasında skor 0-0