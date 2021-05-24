Galler'in EURO 2020 kadrosu belli oldu
EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek Galler Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek Galler Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Galler'de, turnuvanın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Robert Page tarafından belirlenen kadroda 28 futbolcu yer aldı.Hazırlıklarını Portekiz'in Algarve bölgesinde sürdürecek Galler'in 28 kişlilik kadrosunda şu isimler yer aldı: KALECİLER: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Daniel Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)SAVUNMA: James Lawrence (St. Pauli), Ben Davies, Joe Rodon (Tottenham Hotspur), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Tom Lockyer (Luton Town)ORTA SAHA: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonathan Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), George Thomas (Queens Park Rangers), Mark Harris (Cardiff City)
FORVET: Kieffer Moore (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid), David Brooks (Bournemouth), Tyler Roberts (Leeds United), Tom Lawrence (Derby County), Rabbi Matondo (Schalke 04)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı