Galler hangi takımla, kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda Galler hangi takımla oynayacak? Galler rakibi belli mi?

Euro 2020 grup maçları sona ermek üzere. Hangi takım kiminle eşleşti merak ediliyor. Bu takımlardan birisi de Galler oldu. Peki, Euro 2020'de Galler ikinci turda kiminle oynayacak? Galler hangi takımla eşleşmiştir? Galler'in 2. turdaki rakibi kim olacak? Euro 2020 Galler hangi takımla oynuyor? Rakibi belli oldu mu?