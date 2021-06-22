Galler hangi takımla, kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda Galler hangi takımla oynayacak? Galler rakibi belli mi?
Euro 2020 grup maçları sona ermek üzere. Hangi takım kiminle eşleşti merak ediliyor. Bu takımlardan birisi de Galler oldu. Peki, Euro 2020'de Galler ikinci turda kiminle oynayacak? Galler hangi takımla eşleşmiştir? Galler'in 2. turdaki rakibi kim olacak? Euro 2020 Galler hangi takımla oynuyor? Rakibi belli oldu mu?
Euro 2020'de eşleşmesi merak edilen takımlar arasında Galler geliyor. Peki, Galler hangi takımla eşleşmiştir? Galler rakibi açıklandı mı? Galler grubu kaçıncı bitirdi? Galler ikinci turda kimle eşleşti? Galler çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Tüm detaylar haberimizde...
EURO 2020 2. TUR KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şuanda grup maçları oynanmaya devam ediyor. 2. tur mücadeleleri 26 Haziran Cumartesi günü başlayacaktır.
EURO 2020'DE İKİNCİ TURDA HANGİ TAKIM KİMLE OYNAYACAK?
Eşleşmeler şu şekilde olacaktır:
- 1. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü
- 2. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si
- 3. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü
- 4. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si
- 5. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü
- 6. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si
- 7. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü
- 8. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si
GALLER HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?
Galler, Danimarka ile eşleşmiştir.
Galler A grubunu 2. tamamlamıştır ve B grubunun ikincisi ile eşleşmiştir. Yani Galler Danimarka ile eşleşti.
Galler - Danimarka i2. tur maçı 26 Haziran Cumartesi günü saat 19:00 'da oynanacak.
GALLER ÇEYREK VE YARI FİNALE ÇIKARSA KİMLE EŞLEŞİR?
Eğer Galler çeyrek finale çıkarsa Hollanda- D/E/F grubu 3.sü maçı kazananı ile 3 Temmuz tarihinde çeyrek finalde karşılaşacaktır. Ardından yarı final ise 7 Temmuz'da Londra'da oynanacak. Henüz yarı finale çıkarsa kimle eşleşir belli değil. Birçok ihtimal bulunuyor.