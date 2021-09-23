Galler'de yaklaşık 200 köpek yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden kurtarıldı - Haberler
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Galler'de yaklaşık 200 köpek yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Galler'de yaklaşık 200 köpek yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden kurtarıldı

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de yasa dışı olduğu iddia edilen bir köpek üretme çiftliğinden aralarında yavru ve hamilelerin de bulunduğu yaklaşık 200 köpek kurtarıldı.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de yasa dışı olduğu iddia edilen bir köpek üretme çiftliğinden aralarında yavru ve hamilelerin de bulunduğu yaklaşık 200 köpek kurtarıldı.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de yer alan Carmarthenshire bölgesinde bulunan bir köpek üretme çiftliğine, 7 ay süren soruşturmanın ardından operasyon düzenlendi. Yerel otoriteler, Dyfed-Powys Polisi, Veteriner Müdürlüğü, Galler Doğal Kaynaklar ve Kraliyet Ailesi'ne bağlı Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'nden (RSPCA) görevlilerin işbirliği ile gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden yaklaşık 200 köpek kurtarıldı. Aralarında yavru ve hamilelerin de yer aldığı köpeklerin elverişsiz koşullarda beslendiği ve çoğunda ciddi deri, göz ve kulak enfeksiyonları görüldüğü belirtildi.

İngiltere merkezli Hope Rescue Hayvan Barınağı'ndan yapılan açıklamada, Bichon Frises, Shihtzus, Cockerpoos, Cavaliers, Labradors ve Cocker Spaniels olmak üzere tamamı cins ve üretime tabi olan köpeklerden 47'sinin barınağa alındığı ifade edilerek, "Şimdiye dek gördüğümüz en yürek parçalayıcı ve dehşet verici koşullardı" denildi.

Açıklamada ayrıca, ağır enfeksiyon tespit edilen Smarties adlı Cocker Spaniel cinsi köpek de dahil olmak üzere bazı köpeklerin derhal tedavi olması gerektiği kaydedildi. Barınak yetkilileri, köpeklerin çoğunun çürük dişlere sahip ve bakımsız olduğunu belirterek, emziren annelerden biri olan Hazel adlı Bichon Frise cinsi köpeğin tüylerinin keçeleştiğini ve kürkünde kurtçukların yuvalandığını söyledi.

Hope Rescue Hayvan Barınağı'nın Kurucusu Vanessa Waddon ise Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından terk edilmiş köpeklerde artış görüldüğünü ve bu nedenle barınağın zaten kapasitesini doldurduğunu dile getirdi. Çiftlikteki köpeklerin muhtemelen Noel'e hazırlandığını aktaran Waddon, "Ancak korkunç koşullar altında beslenen bu çiftlik köpeklerinin fiziksel ve duygusal rehabilitasyonuna yardımcı olmak için kalplerini ve evlerini açmaktan çekinmeyen inanılmaz bir koruyucu aile ağına sahip olduğumuz için şanslıyız" dedi.

"Yasa dışı köpek üretim çiftliklerinde genelde uyuşturucu, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri de yürütülüyor"

Galler Ticaret Standartları'nın hayvan sağlığı ve refahı alanındaki yetkilisi Gareth Walters da, "Yasa dışı köpek yavrusu üretip satanlar, hayvan refahı yerine karı ön planda tutuyor. Minimum çaba ve yatırımla maksimum kar elde etmek istiyorlar. Cins köpeklerin ortalama fiyatı 2 bin sterlin ancak 5 bin sterlinin üzerine de çıkabiliyor" diye konuştu.

Walters ayrıca, yasa dışı köpek üretim çiftliklerinde genelde uyuşturucu, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri de yürütüldüğünü söyledi.

Galler Ticaret Standartları bölgesel soruşturma ekibinden Clive Jones yasa dışı üretim çiftliklerini işleten yetiştirici kılığında lisanssız satıcıların gazetelerde, dergilerde ve internet üzerinden yavru köpeklerin reklamını yaptığına dikkat çekerek, "Yavruların soyağacının saf olduğunu söyleyerek tüketicileri cezbediyorlar ancak bu, kaliteyi garanti etmiyor. Birçok tüketici, korkunç koşullarda yetiştirilen köpek yavruları için hem maddi hem de duygusal olarak yüksek bir bedel ödemek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çiftlikten kurtarılan diğer köpeklerin farklı barınaklara dağıtıldığı öğrenildi. - CARDIFF

Galler'de yaklaşık 200 köpek yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden kurtarıldı

Galler'de yaklaşık 200 köpek yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden kurtarıldı

Galler'de yaklaşık 200 köpek yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden kurtarıldı

Galler'de yaklaşık 200 köpek yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden kurtarıldı

Galler'de yaklaşık 200 köpek yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden kurtarıldı

Galler'de yaklaşık 200 köpek yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden kurtarıldı

Galler'de yaklaşık 200 köpek yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden kurtarıldı

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Haber: Galler'de yaklaşık 200 köpek yasa dışı olduğu iddia edilen köpek çiftliğinden kurtarıldı - Haberler
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