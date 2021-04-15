- Galler'de süt tankeri nehre devrildi, nehirden su yerine süt aktı

- Galler'de süt tankeri nehre devrildi, nehirden su yerine süt aktı Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de bir süt tankerinin nehre devrilmesi sonucu tankerdeki süt nehre karışırken, nehirden bir süre boyunca su yerine süt aktı.