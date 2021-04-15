Galler'de süt akan nehri gören şaşkına döndü

Galler'de süt akan nehri gören şaşkına döndüGaller, (DHA)- Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de süt taşıyan kamyon kontrolden çıkarak nehre düştü.

Galler'de süt akan nehri gören şaşkına döndü

Galler, (DHA)- Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de süt taşıyan kamyon kontrolden çıkarak nehre düştü. Nehirden litrelerce akan süt görenleri şaşırttı.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de nehir beyaza büründü. Carmarthenshire bölgesindeki Llanwrda kasabasında süt taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak nehre düştü. Kazanın ardından kamyondaki litrelerce süt nehre döküldü. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, nehir beyaz renge boyandığı görülüyor. Nehrin beyaz aktığını gören bir çok kişi bölgeye akın etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı