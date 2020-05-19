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Galler'de lider Connah's Quay Nomads şampiyon ilan edildi

Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Connah's Quay Nomads'ın şampiyon olduğu duyuruldu.

Galler'de lider Connah's Quay Nomads şampiyon ilan edildi
19.05.2020 23:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:36

Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Connah's Quay Nomads'ın şampiyon olduğu duyuruldu.

Galler Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülkede futbol sezonunun sonlandırıldığı ve liglerde maç başı puan ortalamasına göre sıralama yapıldığı belirtildi.

Birinci Futbol Ligi'nde lider olan Connah's Quay Nomads'ın şampiyon ilan edildiği, küme düşme ve yükselme konusunda ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle daha önce Avrupa ülkeleri Fransa, Hollanda, Belçika ve İskoçya'da da ligler sonlandırılmıştı.

Kaynak: AA

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