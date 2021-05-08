Galler'de İşçi Partisi 1999'dan bu yana seçim kaybetmiyor
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Galler'de İşçi Partisi 1999'dan bu yana seçim kaybetmiyor

Galler'de İşçi Partisi 1999'dan bu yana seçim kaybetmiyor
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de İşçi Partisi, Bölgesel Parlamento seçimlerini kazanarak 1999 yılından bu yana yapılan 6 seçimde de birinci parti olma başarısını gösterdi.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de İşçi Partisi, Bölgesel Parlamento seçimlerini kazanarak 1999 yılından bu yana yapılan 6 seçimde de birinci parti olma başarısını gösterdi.

Galler'de 12 partinin yarıştığı Bölgesel Parlamento seçimlerinde 2 milyon 300 bin seçmen 6 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, İşçi Partisi oyların yüzde 39,9'unu, Muhafazakar Parti yüzde 26,2'sini, bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru yüzde 20,3'ünü, Liberal Demokrat Parti de yüzde 4,9'unu aldı.

Böylece, İşçi Partisi, Galler Bölgesel Parlamentonun kurulduğu 1997'den bu yana yapılan 6 seçimi de kazanma başarısını elde etti.???????

Partilerin aldığı oy dağılımına göre, 60 üyeli parlamentoda İşçi Partisi 30, Muhafazakar Parti 16, Plaid Cymru 13 ve Liberal Demokrat Parti 1 milletvekiliyle temsil edilecek.

Öte yandan, seçimin en büyük mağlubu, aşırı sağdaki Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) oldu. Bir önceki seçimlerde oyların yüzde 12,4'ünü alarak parlamentoda 7 sandalyeyle temsil edilen UKIP, bu seçimlerde yüzde 0,8 oyla sahip olduğu tüm milletvekillerini yitirdi.

Parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek için gerekli olan en az 31 sandalyeye ulaşamayan İşçi Partisi'nin, bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru'yla iş birliği yapması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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