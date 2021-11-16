Galler - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galler - Belçika maçı şifresiz mi? - Haberler
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Galler - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galler - Belçika maçı şifresiz mi?

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Galler - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galler - Belçika maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Galler - Belçika bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galler - Belçika maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Galler - Belçika karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galler - Belçika maçı şifresiz mi? Galler - Belçika maçı hakemi kim? Galler - Belçika maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Galler - Belçika, 2022 Dünya Kupasi Eleme grubu maçı, 16.11.2021 Salı bugün saat 22.45'te oynanacak.

Galler - Belçika maçı S Sport platformundan yayınlanacak.

Galler - Belçika maçını izlemek için S Sport kullanıcı olmalısınız.

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