Galler Açık’ta şampiyon Shaun Murphy

17.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:14

Snooker’da geçtiğimiz hafta, sezonun 12. sıralama turnuvası Galler Açık’la geçildi. Judd Trump, Neil Robertson gibi favorilerin yanı sıra Ronnie O’Sullivan ve John Higgins gibi doğal favorilerin finale ulaşamadığı turnuvada, dünya sekiz numarası Kyren Wilson ile dünya dokuz numarası Shaun Murphy finalde karşılaştı.

Kyren Wilson, turnuvaya ilk tur maçının ilk frame’inde yaptığı 147 ile başlamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, sonrasında çeyrek finalde Ding Junhui ve yarı finalde Ronnie O’Sullivan gibi iki güçlü ismi eleyerek finale ulaştı.

Wilson’un finaldeki rakibi, çeyrek finalde dünya bir numarası Judd Trump’ı geçen, yarı finaldeyse sezonun sürpriz isimlerinden genç oyuncu Yan Bingtao’yu mağlup eden Shaun Murphy’ydi.

Sürpriz olarak nitelenebilecek finalde büyük bir dominasyon izledik. 37 yaşındaki, Üçlü Taç sahibi Murphy, ilk dört frame’i kazanarak mini seans arasında 4-0 önde girdi. Gündüz seansının ikinci bölümünde de Murphy fırtınası devam etti. Beşinci ve altıncı frame’i de rakibine kaptırmayan oyuncu, 6-0’ı gördü. Wilson, yedinci frame’i kazansa da sekizinci frame’de 134’lük bir seri inşa eden Murphy, akşam seansı öncesinde 7-1’i bularak turnuva galibiyetine yalnızca iki adım uzaklığa gelmeyi başardı.

Akşam seansında farklı bir senaryo izlemedik. Seansa 102’lik seri ile giriş yapan Murphy, 10. frame’i de kazanmayı başardı ve rakibini 9-1 mağlup etti. Murphy, böylelikle bu sezon Çin Şampiyonası’ndan sonra ikinci sıralama turnuvası galibiyetini aldı.

Dünkü final, Wilson’un bu sezonki ilk sıralama turnuvası finaliydi. Murphy ise bu sezon üçüncü kez final maçı oynuyordu. Sezonun ikinci sıralama turnuvası Uluslararası Şampiyona’da final gören ancak orada Judd Trump’a 10-3 kaybeden Murphy, bir sonraki sıralama turnuvası olan Çin Şampiyonası’nın finalinde Mark Allen ile karşılaşmış ve rakibini 10-9 mağlup ederek kariyerinin yedinci sıralama turnuvası zaferine ulaşmıştı.

Dünkü Galler Açık şampiyonluğu, 2005 dünya şampiyonu Murphy’nin kariyerinin sekizinci sıralama turnuvası şampiyonluğu oldu. Üçlü Taç turnuvalarının üçünü de kazanan 11 oyuncudan biri olan Murphy, böylelikle kariyerinde ilk kez bir sezonda iki sıralama turnuvası zaferi yaşadı.

Snooker’da sezonun bir sonraki sıralama turnuvası Shoot-Out. Perşembe günü başlayacak, oyunculara 10 saniyelik vuruş süresinin tanındığı ve maçların tek frame üzerinden oynandığı bu alışılagelmişin dışında formata sahip turnuva, pazar günü sona erecek. Tüm maçları Eurosport ekranlarında izleyebileceksiniz.