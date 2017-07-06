Galip Tekin'in Cenazesi Adli Tıp'a Götürüldü

Evinde ölü bulunan ünlü karikatürist Galip Tekin'in cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Öğle saatlerinde evinde ölü bulunan ünlü Karikatürist Galip Tekin'in cenazesi savcı tarafından incelendi. Yapılan incelemenin ardından Tekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekin'in ölüm haberini alan yakınları da evine akın etti. Olay yerine gelen Tekin'in ablası Nedret Tekin'in de üzgün olduğu gözlendi.



Tekin'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu otopsisi sonrası belli olacağı öğrenildi. - İSTANBUL