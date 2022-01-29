Galip Sakder: "Bursaspor yönetiminin alacağı karara saygı duyacağız" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galip Sakder: "Bursaspor yönetiminin alacağı karara saygı duyacağız"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galip Sakder:

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yeşil-beyazlı kulüp yönetiminin verecekleri karara saygı duyacaklarını söyledi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yeşil-beyazlı kulüp yönetiminin verecekleri karara saygı duyacaklarını söyledi. Bursaspor yönetiminin kongre alıp almayacağı merak ediliyor.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Sakder şunları söyledi:

"Biz şeffaf olmak zorundayız. Emin Adanur da buraya gelirken belli bir bütçe ile geliyorlar. Ama karşılarına öyle bir bütçe çıkıyor ki 4 TL, 6 TL oluyor. Şu anda 50-60 milyon TL, sezon sonunda da tahtayı açmak için 100 milyon TL'ye ihtiyacımız var. Şirketleşmeye gidelim deniyor. Şirketleşmeye de gidilebilir. Ama bu borç sıfırlanmıyor. Sezon sonuna kadar adaylar konusunda da çalışmalar içerisindeyiz. Ayrı ayrı hepsine gidiyoruz. Çıkar yol bulmaya çalışıyoruz. Acil 15-20 milyon TL'ye paraya ihtiyacımız var. Bursaspor Kulübü Başkanı her zaman saygılı olmalıdır. Hesap sorma yeri genel kuruldur. Yönetim kurulu bizden sonra açıklama yapacak. Verecekleri karara biz saygılarıyız. Yönetim kurulu ne açıklama yaparsa yapsın biz burada bekliyoruz. Yeni gelecek adaylara de en şeffaf şekilde açıklamalar yapılacak. Bütün hesap kitabı vereceğiz kendilerine." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Divan Kurulu, Türk Lirası, Bursaspor, Kongre, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title