Galip Sakder: "Bu yenilgi kimseyi umutsuzluğa düşürmesin"

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakderi, yeşil-beyazlı takımın Tuzlaspor karşısında aldığı yenilginin hiç kimseyi umutsuzluğa düşürmemesi gerektiğinisöyledi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, gündemle ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Tuzlaspor maçının Bursaspor açısından çok önemli ve kritik bir maç olduğunu ancak bütün zorlamalara karşınsaha ve seyirci avantajınıiyi kullanamayarak sahadan puansız ayrılmak zorunda kalındığını açıklayan Sakder böyle kritik bir dönemde camianın küsmemesi gerektiğini söyledi.Şu anda istifaetmiş bir yönetim kurulunun görev başında olduğunu ve önümüzdeki süreçte genel kurulların yaşanacağını belirten Galip Sakder, "Lig sonuna kadar her türlü desteğe devam edilmesi gerekiyor. Tuzlaspor maçı artık geride kaldı. Her maç Bursaspor için bir final maçı olacak. Ümitlerimizi hiç bir zaman kaybetmemek zorundayız. Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm camiainancını yitirmemeli ve takımımızaolan güvenimizi devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımıza ve teknik kadromuza güvenimiz tamdır"

Tuzlaspor maçından önemli dersler çıkarılmasını isteyen Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, şu ifadelerle sözlerini tamamladı: "Mevcut oyuncu kadromuz ilebu ligi tamamlayacağız. Oyuncularımıza ve teknik kadromuza güvenimiz tamdır. Desteklerimizeksilmeden devam edecektir. Sağduyulu ve bilinçli hareket ederek bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak zorundayız. Mali ve idari mali genel kurulunveseçimli olağan üstü genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor