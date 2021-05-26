Galip Mendi kimdir? Galip Mendi nerede görev aldı?

Galip Mendi kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ege Ordu Komutanı görevini yürüten Galip Mendi, YAŞ kararıyla 13 Ağustos 2015 tarihinde Jandarma Genel Komutanı oldu. Galip Mendi nerelerde görev aldı? Galip Mendi'nin görevi neydi? soruları merak edilmekte.

Galip Mendi kimdir? Galip Mendi görevi neydi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. 13 Ağustos 2015 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevinde olan Galip Mendi hakkında detaylar haberimizde.

GALİP MENDİ KİMDİR?

Galip Mendi 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 13 Ağustos 2015 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine başlamıştır.

Askerî kariyeri

1970 yılında Asteğmen rütbesiyle Kara Harp Okulu'ndan ve 1971 yılında da Piyade Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun olan Mendi, 1983 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri'nde çeşit birliklerde görev yaptı. 1985 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla Muğla'da Piyade Tabur Komutanlığı, Maltepe Askeri Lisesi'nde Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü ve 70. Piyade Tugayı Kurmay Başkanlığı yaptı. Daha sonra 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesine atandı. Bu komutanlık bünyesinde 1992-1994 yılları arası Okul Komutanlığı, 1994-1996 yılları arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 1996-1997 yılları arası 4. Özel Kuvvet Alay Komutanlığı ve 1997-1998 yılları arası Özel Kuvvetler Komutan Yardımcılığı yaptı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

1998 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 1998-2000 yılları arası 1. Komando Tugay Komutanlığı, 2000-2002 yılları arası KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. 2002 yılında Ege Ordusu Harekât Kurmay Başkanlığı'na atandı, sonraki yıl Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı'na atandı. 2006 yılında Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı görevine atanan Mendi, 2007 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ve Denetleme Başkanlığı'na (ATASE) atandı. Daha sonra bu rütbede sırasıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda Muharebe ve Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordu Komutanlığı ve 8. Kolordu Komutanlığı yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı dönemi

2012 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2014 yılında Ege Ordusu Komutanlığı'na, 2015 yılında da Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı. Ağustos 2016 tarihinde Yüksek Askerî Şura kararları ile yaş haddi nedeniyle 65 yaşında TSK'dan emekli olmuştur.

Özel hayatı

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.