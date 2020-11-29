Galibiyetin mimarı Aboubakar: "Neler yapabileceğimizi gösterdik"
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Galibiyetin mimarı Aboubakar: "Neler yapabileceğimizi gösterdik"

29.11.2020 23:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:50
Galibiyetin mimarı Aboubakar:

Fenerbahçe karşısında alınan 4-3'lük galibiyette attığı 2 golle 3 puanın mimarlarından olan Vincent Aboubakar, maçın ardından "11'e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.

Fenerbahçe karşısında alınan 4-3'lük galibiyette attığı 2 golle 3 puanın mimarlarından olan Vincent Aboubakar, maçın ardından "11'e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta Beşiktaş'ın 4 ve 20. dakikalarda attığı gollerde imzası bulunan ve 4-3'lük galibiyetin mimarlarından olan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından kulübün yayın organına konuştu. Takım ruhuna dikkat çeken yıldız futbolcu, "Takım ruhu ön plandaydı. İyi bir oyun ortaya koyduk. Başakşehir maçında aldığımız galibiyetle özgüvenimiz daha da yükseldi. Bugün 11'e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik. Bu maç bizim için çok önemliydi" açıklamasında bulundu.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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