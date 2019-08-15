GALİBİYETİ MEŞALELERLE KUTLADILAR

GALİBİYETİ MEŞALELERLE KUTLADILAR

Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Final maçı sonrası bazı Liverpool taraftarları stadyum çıkışında meşaleler yakarak galibiyeti kutladı.

15.08.2019 02:31
GALİBİYETİ MEŞALELERLE KUTLADILAR

Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Final maçı sonrası bazı Liverpool taraftarları stadyum çıkışında meşaleler yakarak galibiyeti kutladı. Liverpool'un penaltılarla kazandığı maç sonrası Chelsea taraftarları ise buruk bir şekilde stadyumdan ayrıldı. Stadyum çevresinde maç sonu herhangi bir olay yaşanmadı.

Kaynak: DHA
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