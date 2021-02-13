Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu, sonuca genç golcüleriyle gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu, sonuca genç golcüleriyle gidiyor

13.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:17
Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu, sonuca genç golcüleriyle gidiyor

TFF 1. Lig'de galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu'da forma giyen 2000 ve sonrası doğumlu futbolcular, atılan 31 golün 14'ünü kaydetti.

TFF 1. Lig'de galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu'da forma giyen 2000 ve sonrası doğumlu futbolcular, atılan 31 golün 14'ünü kaydetti.

İkinci devreye Menemenspor mağlubiyetiyle başlayan Altınordu, Bursaspor ve Beypiliç Boluspor'u 2-1'lik skorla yendikten sonra dün de Ankaraspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan İzmir temsilcisi puanını 37'ye çıkararak üst sıralar için mücadelesini sürdürdü.

2000 sonrası doğumlulardan 14 gol

Altınordu'da bu sezon atılan 31 golün 14'ünde 2000 ve sonrası doğumlu futbolcuların imzası var.

TFF 1. Lig'de bu sezonun en genç golcüsü konumundaki 17 yaşındaki Burak İnce, dün sonradan girdiği oyunda attığı golle fileleri 4. kez havalandırdı. Dünkü karşılamada 2 gol sevinci yaşayan 15 Haziran 2002 doğumlu Enis Destan bu sezon 6. golüne ulaşarak takımın en golcü ismi konumundaki Ahmet İlhan Özek'i yakaladı.

İzmir temsilcisinde Burak ve Enis'in dışında genç futbolcular 2002 doğumlu Furkan Metin ile 2001 doğumlu Muzaffer Kocaer, Oğuzhan Akgün ve Yunus Can Esendemir'in de birer golü bulunuyor.

TFF 1. Lig'de şimdiye kadar 2000 ve sonrası doğumlu futbolculardan en büyük katkıyı Bursaspor aldı. Yeşil-beyazlı genç futbolcular 19 gole imza attı.

Altınordu, 22. hafta mücadelesinde 20 Şubat Cumartesi Adanaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Milli Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu, sonuca genç golcüleriyle gidiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 10:21:33. #1.16#
title