Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

16.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:59

Bursa'da galeriden çaldığı lüks otomobili daha sonra yerine bırakıp kaçtığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bursa'da galeriden çaldığı lüks otomobili daha sonra yerine bırakıp kaçtığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir oto galeriden 10 Şubat tarihinde 16 ALU 393 plakalı otomobilin çalınarak 12 Şubat'ta çalındığı yere bırakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

173 kamera kaydını inceleyerek zanlının kimliğini tespit eden ekipler tarafından yakalanan F.T. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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