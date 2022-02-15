Galeriden cip çalan çocuklar, yakalandı (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galeriden cip çalan çocuklar, yakalandı (3)

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Kırlak - Güncel
 - Güncelleme:
Galeriden cip çalan çocuklar, yakalandı (3)

TUTUKLANDILAROrdu'da çaldıkları ciple Fatsa ilçesinde yakalanan S.Ö. ile A.Y. adlı çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATSA, ORDU (DHA) - TUTUKLANDILAR

Ordu'da çaldıkları ciple Fatsa ilçesinde yakalanan S.Ö. ile A.Y. adlı çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Fatsa, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title