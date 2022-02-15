Galeriden cip çalan çocuklar, yakalandı (3)
Demirören Haber Ajansı, Mustafa Kırlak - Güncel
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TUTUKLANDILAROrdu'da çaldıkları ciple Fatsa ilçesinde yakalanan S.Ö. ile A.Y. adlı çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FATSA, ORDU (DHA) - TUTUKLANDILAR
Ordu'da çaldıkları ciple Fatsa ilçesinde yakalanan S.Ö. ile A.Y. adlı çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel