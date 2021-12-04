Galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirilecek

İSTANBUL (AA) - Ordu'da otomobil galerisinden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirilecek.

Alınan bilgiye göre, 28 Kasım'da Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisine giren yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, galerinin önünde park halinde bulunan otomobillerden birini çalarak kaçtı.

Galeri sahibinin ve çocukların ailelerinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çocukların araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.

Ordu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla çocuklar saklandıkları adreste gözaltına alındı.

Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheliler, İstanbul'daki işlemlerin ardından Ordu'ya getirilecek.

Öte yandan, çocukların otomobili çaldığı anlar galerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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