Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen zarar gördü
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Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen zarar gördü

04.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:59
Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen zarar gördü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir galeride çıkan yangında 2 otomobil tamamen yandı, 4'ü ise kısmen zarar gördü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir galeride çıkan yangında 2 otomobil tamamen yandı, 4'ü ise kısmen zarar gördü.

Serik'e bağlı Yeni Mahalle'de Manavgat- Serik karayolu üzerindeki bir galeride dün gece yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, oto galerideki 6 otomobilden 2'si tamamen yanarken, diğerleri de kısmen zarar gördü. 

Ana yolu bir süre trafiğe kapatan polis, yangının söndürülmesiyle yolu yeniden ulaşıma açtı. Yangının çıkış nedenini araştıran polis ekipleri, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Bu arada yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 


Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen zarar gördü
Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen zarar gördü
Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen zarar gördü
Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen zarar gördü
Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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