Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi - Haberler
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Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Murat Kurt - Haberler | Güncel
Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi

İSTANBUL'daki galericiler sitesinde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar, memleketleri Adıyaman'da toprağa verildi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'daki galericiler sitesinde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar, memleketleri Adıyaman'da toprağa verildi.

Olay, 12 Kasım'da, İstanbul'daki galericiler sitesindeki otomobil galerisinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ve akrabaları Polat Dündar, hayatını kaybetti. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, 3 kişinin cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketleri Adıyaman'ın Gerger ilçesine getirildi. Emine Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ve akrabaları Polat Dündar, ilçe mezarlığında yan yana defnedildi.


Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi

Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi

Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi

Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi

Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi

Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi

Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi

Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi

Galeride vurulan baba- oğul ve akrabaları, toprağa verildi

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Demirören Haber Ajansı / Murat Kurt - Son Dakika Haberleri

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