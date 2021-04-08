Galeride kanlı saldırı kamerada

Galeride kanlı saldırı kamerada Mersin'in Anamur ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı galerideki silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı Organize bir şekilde kişileri tehdit ederek zorla senet imzalattıkları ve alacak tahsiline giriştikleri ileri sürülen...

Galeride kanlı saldırı kamerada

Mersin'in Anamur ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı galerideki silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı

Organize bir şekilde kişileri tehdit ederek zorla senet imzalattıkları ve alacak tahsiline giriştikleri ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen İ.B. ile örgüt üyesi E.E.'nin, Anamur ilçesindeki galeride meydana gelen ve güvenlik kameralarına da yansıyan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayın failleri olduğu tespit edildi

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı galerideki silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı. Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, organize bir şekilde kişileri tehdit ederek zorla senet imzalattıkları ve alacak tahsiline giriştikleri ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen İ.B. ile örgüt üyesi E.E.'nin, Anamur ilçesindeki galeride meydana gelen ve güvenlik kameralarına da yansıyan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayın failleri olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacı ile silahlı örgüt kurdukları belirlenin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, bazı şahısların organize bir şekilde kişileri tehdit ederek alacak tahsiline giriştikleri ve zorla senet imzalattıkları bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İ.B., U.Y., T.K., E.E., T.D., A.O.A., E.Ş., F.D., H.K., A.C., D.Ç., L.A., K.T., V.Ç. ve H.A. adlı şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Galerideki silahlı saldırının arkasından örgüt lideri çıktı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 2 Mart 2021 tarihinde Anamur ilçesinde faaliyet gösteren bir galeride meydana gelen silahlı saldırının arkasında da örgüt lideri İ.B. ile örgüt üyesi E.E.'nin olduğu belirlendi. Yapılan incelemede örgüt lideri olduğu öne sürülen İ.B.'nin, beraberinde E.E., A.O.A., T.D., L.A., D.Ç. ve K.T. ile birlikte tahsilat için gittiği galeride, iş yeri sahibi Z.A., C.T. ve İ.T.'den 480 bin lira istedikleri ve müştekilerin şahıslara karşı çıkması nedeniyle silahlı çatışma yaşandığı, bu sırada İ.B. ile E.E.'nin kullandığı silahlardan çıkan kurşunlarla İ.T.'nin hayatını kaybettiği, diğer 2 kişinin yaralandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan İ.B., U.Y., T.K., E.E., E.Ş. ve K.T. tutuklanırken, diğer şüpheliler 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

Öte yandan, şüphelilerin galeride gerçekleştirdiği silahlı saldırı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, galeriye gelen şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında kısa bir görüşmenin ardından tartışma çıktı. Her iki tarafta tartışma sırasında ayağa kalkarken, suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen İ.B. ile E.E. silahlarını çıkararak ateş etmeye başladı. İş yerinde bulunanlardan biri de silahına davranırken, yapılan saldırıda iş yeri sahibi 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırının ardından ağır yaralanan İ.T. yere düşerken, diğer iki kişi yaralı halde şüphelilerin arkasından koştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ