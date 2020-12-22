Galericilerin talebine olumlu cevap
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Galericilerin talebine olumlu cevap

22.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:45
Galericilerin talebine olumlu cevap

Kütahya Belediyesi, galericiler sitesi olarak belirlenen alanın yetersiz gelmesi sebebi ile esnafların talebi doğrultusunda sanayi sitesi içerisinde bulunan işyerlerinde de 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapılabilmesinin önü açtı.

Kütahya Belediyesi, galericiler sitesi olarak belirlenen alanın yetersiz gelmesi sebebi ile esnafların talebi doğrultusunda sanayi sitesi içerisinde bulunan işyerlerinde de 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapılabilmesinin önü açtı. Bu kapsamda ilk ruhsat Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık verdi.

13 Mayıs 2004 tarihinde alınan Belediye Encümen Kararı, 29 Eylül 2020 tarihinde güncellenerek Adnan Menderes Bulvarı ile Kütahya Tavşanlı Karayolu arasında kalan Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve yönetmelikle belirlenen kriterlere uygun şartları taşıyan işyerlerine de ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılmasına izin verildi. Bu kapsamda sanayi sitesi içerisinde düzenlenmiş olan ilk işyeri açma ve çalışma ruhsatı Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Fatih Kök'e teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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