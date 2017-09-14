Galericiler Sitesi'nde Su Sorunu Çözülüyor

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberinde Oda Başkanları ile birlikte Yeşiltepe Galericiler Sitesi'ni ziyaret ederek, burada Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan artezyen kuyusu sondaj çalışmalarını inceledi.

Galericiler Sitesi'nin su sıkıntısının çözümü için ihtiyaç duyulan artezyen kuyusunun açılması için MESOB Başkanı Keskin tarafından sorunu aktardığı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, artezyen kuyusu için söz vermişti.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanı Yalçın Yalçın, en büyük ihtiyaçlarından birinin artezyen kuyusu olduğunu belirterek, sorunlarını sürekli gündeme getiren ve takip eden MESOB Başkanı Şevket Keskin'e ve sorunun çözümüne destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Galericiler Sitesinde artezyen kuyusu konusunda önemli bir sorun yaşanıyordu. Başlatılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'a teşekkür ediyorum. Esnafımız şehir şebekesinden dolayı sıkıntılar yaşıyordu. Aynı zamanda burada şebeke suyu kullanılıyordu ve su israfı oluyordu. Sorunu aktardığımız büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır söz vermişti ve bugün o sözünü yerine getirerek sondaj çalışmalarını başlattı." dedi.

Keskin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın Malatya genelinde esnaf ve sanatkara her zaman destek verdiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'a esnaf sitelerimize verdiği hizmetlerden, şehir merkezindeki esnaflarımıza verdiği desteklerden, taksici esnafımız için yaptığı kulübelerden, Nakliyatçılar Sitesi'ne Kamyon Garajı'na, Açık Oto Pazarı'na ve Galericiler Sitesi'ne verdiği desteklerden dolayı esnafımız adına teşekkür ediyoruz ve devamını diliyoruz. Esnafımızın duası kendileri ile birlikte. Galericiler Sitesinde önemli bir sorun çözüme kavuşturuluyor." Şeklinde konuştu.