Galericiler Sitesi'nde silahlı kavga: 1 yaralı
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Galericiler Sitesi'nde silahlı kavga: 1 yaralı

Galericiler Sitesi'nde silahlı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde Oto Galericiler Sitesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Oto Galericiler Sitesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi'nde bulunan Tarsus Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olan M.İ. (25) ile E.K. (37) Galericiler Sitesi'nde karşılaştı. İddiaya göre E.K., üzerindeki silahla M.İ.'ye ateş etti. E.K.'ye silahla karşılık veren M.İ., sol ve sağ bacağından yaralandı. Yaralanan M.İ., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan E.K.'nin yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlattı. - MERSİN

Galericiler Sitesi'nde silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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