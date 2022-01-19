Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

ÇİFTLİĞİN ÇATISI ÇÖKTÜ; 30 BİN TAVUK ÖLDÜ

Malatya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Bostanbaşı Caddesi'ndeki sitenin otoparkının çatısı çöktü. Çatı altında kalan 12 araçta hasar oluştu. Duranlar Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinin çatısında da çökme oldu. Çatı altında kalan 30 bin tavuk öldü. Yazıhan ilçesinde ise ahır çatısının çökmesiyle 15 küçükbaş öldü.