Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2) - Haberler
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Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

ÇİFTLİĞİN ÇATISI ÇÖKTÜ; 30 BİN TAVUK ÖLDÜMalatya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Bostanbaşı Caddesi'ndeki sitenin otoparkının çatısı çöktü.

ÇİFTLİĞİN ÇATISI ÇÖKTÜ; 30 BİN TAVUK ÖLDÜ

Malatya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Bostanbaşı Caddesi'ndeki sitenin otoparkının çatısı çöktü. Çatı altında kalan 12 araçta hasar oluştu. Duranlar Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinin çatısında da çökme oldu. Çatı altında kalan 30 bin tavuk öldü. Yazıhan ilçesinde ise ahır çatısının çökmesiyle 15 küçükbaş öldü.

593 MAHALLE YOLU KAPANDI

Öte yandan kent genelinde kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, 593 kırsal mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.


Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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