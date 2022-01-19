Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi - Haberler
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Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle Galericiler Sitesi'nde çatı, araçların üzerine çöktü.

MALATYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle Galericiler Sitesi'nde çatı, araçların üzerine çöktü.15 araçta, yaklaşık 7 milyon TL'lik zarar meydana geldi.

Kentte dün öğleden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bugün öğle saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde araçların sergilendiği 6 iş yerinin önündeki alanda bulunan çatı çöktü. Çökmeyle birlikte 15 araçta hasar meydana geldi.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, araçlarda yaklaşık 7 milyon TL'lik zararın olduğunu belirterek, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

Bu arada çatının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çökmeyle araçların çatının altında kaldığı görülüyor.


Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

Türk Lirası, kar, Güncel, Haber

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