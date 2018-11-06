Galericiler Sertifikalı Oldu

Bursa'da 350 oto galerici, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) eğitim ve sınavlarını geçerek sertifikalarını aldı.

Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, sınavların bir gün sürdüğünü ve 15 Temmuz'da itibaren sınavlara başladıklarını söyledi.

Yanık, 13 Şubat Şubat'ta Ticaret Bakanlığının ikinci el otomotive çeki düzen vermek için bir yönetmenlik yayınladığını anımsatarak, "Bundan sonra oto galericiler hem eğitim alacaklar, hem de yetki belgesi alacaklar. Yetki belgesi alabilmesi içinde mesleki yeterlilik belgesi almak zorundalar." dedi.

Bugüne kadar Bursa'da yaklaşık 450 kişiyi sınav yaptıklarını ifade eden Yanık, şunları söyledi:

"Bugün 350 galerici arkadaşımız mesleki yeterlilik eğitimini bitirmiş durumda. Yine yaklaşık bin müracaat var, sınavlarımız devam etmekte. Aralık ayına kadar bu sınavları bitirip, aralık ayından itibaren de Ticaret İl Müdürlüklerine mesleki yeterlilik belgelerimizi sunarak yetki belgesi alacağız. Yetki belgeleri olmayanlar satış yapamayacak. 13 Ağustos 2019'un sonuna kadar da bu belgeleri almak için bir program yaptık. Bu program doğrultusunda çalışıyoruz."

Yanık, sınavların hem yazılı hem sözlü olmak üzer iki aşamalı olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 350 galerici, sertifikalarını Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın elinden aldı.